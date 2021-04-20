UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Праздник 20 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник

Автор: Lite

20 апреля по православному календарю принято почитать память Даниила Переславского, который является основателем Данилова монастыря возле Переяславля.

Обо всех приметах и табу - читайте ниже в нашем материале.

Даниил учился в Никитском монастыре при своем родственнике старце Ионе. Потом тайно ушел в Пафнутьево-Боровский монастырь, где жил десять лет, после чего на два года ушел в Левкиевую пустыню. После перешел в Горицкий монастырь, где в течение 30 лет был монахом, иеромонахом и архимандритом.

Даниил выбрал себе особый подвиг. Он разыскивал скончавшихся в пути и устраивал им христианское погребение. Он подбирал по дорогам тела усопших, приносил их к скудельницам и совершал погребение, а после поминал их за литургией.

Со временем он решил устроить здесь церковь во имя Всех святых, чтобы молиться за безымянных покойников. Попав на прием к великому князю Василию Ивановичу, он получил грамоту на владение тем местом, где планировал ставить церковь.

15 июля 1508 года церковь Всех святых была освящена, где он и провел остаток жизни. Преподобный Даниил умер 7 апреля 1540 года и был погребен возле жертвенника Троицкого собора.

Приметы и традиции этого дня

  • Если день морозный - к урожаю хлебов и гречихи.
  • Если светит солнце, то и вся весна будет теплой.
  • Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе тучи появились, то к обеду может полить дождь.
  • Красный восход солнца - к перемене погоды.
  • Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

Главные запреты этого дня

  • 20 апреля категорически запрещено ругаться, иначе отпугнете удачу.
  • Вечером не стоит выносить мусор, ведь вместе с ним уйдет и благополучие.
  • Не рекомендуется также сегодня есть слишком жирную пищу.

Именины 20 апреля отмечает Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.

Как мы ранее писали, цены в отелях Карпат на майские значительно выросли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздники
Читайте также
Вербное воскресенье в 2021 году: когда отмечаем и какие запреты нарушать нельзя
В Украине появится еще один праздник
Прогноз погоды