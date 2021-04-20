Свято 20 квітня: який сьогодні день, прикмети, у кого іменини

Данило навчався в Нікітському монастирі при своєму родичеві старця Іони. Потім таємно пішов у Пафнутьево-Боровський монастир, де прожив десять років, після чого на два роки пішов у Левкієву пустелю. Після перейшов в Горицький монастир, де протягом 30 років був ченцем, ієромонахом і архімандритом.

Данило вибрав собі особливий подвиг. Він розшукував померли в дорозі і влаштовував їм християнське поховання. Він підбирав по дорогах тіла покійних, приносив їх до скудельницям і здійснював поховання, а після згадував їх за літургією.

Згодом він вирішив влаштувати тут церкву в ім'я Всіх святих, щоб молитися за безіменних небіжчиків. Потрапивши на прийом до великого князя Василя Івановича, він отримав грамоту на володіння тим місцем, де планував ставити церкву.

15 липня 1508 року церква Всіх святих була освячена, де він і провів решту життя. Преподобний Даниїл помер 7 квітня 1540 року і був похований біля жертовника Троїцького собору.

Прикмети і традиції цього дня

Якщо морозний день - до врожаю хлібів і гречки.

Якщо світить сонце, то і вся весна буде теплою.

Якщо вночі зірки сильно блищать, а вранці на небі хмари з'явилися, то до обіду може полити дощ.

Червоний схід сонця - до зміни погоди.

Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду на наступний день.

Головні заборони цього дня

20 квітня категорично заборонено лаятися, інакше віджахнете удачу.

Увечері не варто виносити сміття, адже разом з ним піде і благополуччя.

Не рекомендується також сьогодні є занадто жирну їжу.

Іменини 20 квітня зазначає Килина, Георгій, Данило, Єгор, Юрій.