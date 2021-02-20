Праздник 20 февраля: самые важные приметы и запреты дня, у кого именины

Лука принял постриг монаха в подростковом возрасте, в конце жизни, поселившись на горе Геликон, основал общину, там же воздвигли монастырь и храм, посвященный святой Варваре.

Этот день является очень особенным, так как христиане напоминают одну из притч, которые Иисус рассказывал своим ученикам. В этот день очень не рекомендуется делать плохих поступков, советуют каяться в грехах и делать только добрые дела. Каждому стоит анализировать собственные мысли и действия, думать о том, как стать лучше и избавиться от недостатков. Это своеобразный день очищения души.

В этот день всегда наши предки готовили пироги с луком, часть из которых раздавали нищим - и для благого дела, и на "счастье", которое должно было вернуться сторицей.

В этот день было принято помянуть умерших предков, была поговорка: "Живы родители - почитай, умерли - поминай".

Народные приметы в день святого Луки:

Если тепло пришло с севера - летом будет теплои солнечно.

Гром гремит - будет плохой сенокос.

Синие облака плывут - ждите тепла.

Крестьяне в этот день ждали послеполуденного ветра, который обещал хороший урожай яровых.

Красное солнце на закате - лето ждите холодное.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день не назначают свадьбу, так как он является поминальным.

Женщинам не стоит надевать зеленое платье.

В это день лучше воздержаться от покупок.

В этот день празднуют именины: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.