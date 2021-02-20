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Свято 20 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини

Автор: Lite

20 лютого православна церква згадує преподобного Луку Елландського.

Лука прийняв постриг ченця в підлітковому віці, в кінці життя, оселившись на горі Гелікон, заснував громаду, там же спорудили монастир і храм, присвячений святій Варварі.

Цей день є дуже особливим, бо християни нагадують одну із притч, яку Ісус розповідав своїм учням. У цей день не рекомендується робити поганих вчинків, радять каятися в гріхах і робити тільки добрі справи. Кожному варто аналізувати власні думки й дії, думати про те, як стати краще і позбутися від недоліків. Це своєрідний день очищення душі.

В цей день завжди наші предки готували пироги з цибулею, частина з яких роздавали старцям - і для благої справи, і на "щастя", яке повинно було повернутися сторицею.

В цей день було заведено поминати померлих предків, була приказка: "Живі батьки - почитай, померли - поминай".

Народні прикмети у день святого Луки:

  • Якщо тепло прийшло з півночі - влітку буде тепло сонячно.
  • Грім гримить - буде поганий сінокіс.
  • Сині хмари пливуть - чекайте тепла.
  • Селяни в цей день чекали післяполудневого вітру, який обіцяв хороший врожай ярових.
  • Червоне сонце на заході - холодне літо чекайте.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не призначають весілля, бо він є поминальним.
  • Жінкам не варто одягати зелене плаття.
  • У цей день краще утриматися від покупок.

У цей день іменини святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

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