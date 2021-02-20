Свято 20 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини

20 лютого православна церква згадує преподобного Луку Елландського.
Лука прийняв постриг ченця в підлітковому віці, в кінці життя, оселившись на горі Гелікон, заснував громаду, там же спорудили монастир і храм, присвячений святій Варварі.
Цей день є дуже особливим, бо християни нагадують одну із притч, яку Ісус розповідав своїм учням. У цей день не рекомендується робити поганих вчинків, радять каятися в гріхах і робити тільки добрі справи. Кожному варто аналізувати власні думки й дії, думати про те, як стати краще і позбутися від недоліків. Це своєрідний день очищення душі.
В цей день завжди наші предки готували пироги з цибулею, частина з яких роздавали старцям - і для благої справи, і на "щастя", яке повинно було повернутися сторицею.
В цей день було заведено поминати померлих предків, була приказка: "Живі батьки - почитай, померли - поминай".
У цей день іменини святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.
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