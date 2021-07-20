Праздник 20 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

20 июля празднуется одновременно два православных праздника – почитается память Фомы Малеина и преподобного Акакия Синайского.
В народе этот день имеет свои традиции и запреты. Что можно и нельзя делать сегодня, а также все традиции дня – читайте ниже.
К преподобному Фоме верующие обращаются с молитвами о помощи в борьбе с болезнями. К Акакию обращаются за прощением самых страшных грехов.
В народе 20 июля отмечают День Авдотьи Сеногнойки - в память преподобной Евфросинии. В полях в этот день начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви. Главная примета дня: если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель.
Наши предки в этот день окуривали свои дома дубовыми листьями, чтобы защитить жилище от нечисти и от огня. К слову, если сегодня посидеть под дубом, что можно запастись здоровьем и силами на весь год. Еще сегодня вели заготовку дубовых веников для бани.
В этот день можно начинать высаживать землянику и повторно засевать редис – считалось, что это следует сделать до 10 августа.
Ранее мы писали про самые важные праздники августа 2021, сколько будет выходных и рабочих дней.