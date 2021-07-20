Свято 20 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

20 липня святкується одночасно два православних свята - вшановується пам'ять Фоми Малеїна і преподобного Акакія Синайського.
У народі цей день має свої традиції і заборони. Що можна і не можна робити сьогодні, а також всі традиції дня – читайте нижче.
До преподобного Фоми віруючі звертаються з молитвами про допомогу в боротьбі з хворобами. До Акакія звертаються за прощенням найстрашніших гріхів.
У народі 20 липня відзначають День Авдотьї - в пам'ять преподобної Євфросинії. У полях в цей день починалися жнива, а перший сніп освячували в церкві. Головна прикмета дня: якщо на Авдотью йде дощ, буде мокро ще кілька тижнів.
Наші предки в цей день обкурювали свої будинки дубовим листям, щоб захистити житло від нечисті і від вогню. До слова, якщо сьогодні посидіти під дубом, що можна запастися здоров'ям і силами на весь рік. Ще сьогодні вели заготовку дубових віників для лазні.
У цей день можна починати висаджувати суницю і повторно засівати редис – вважалося, що це слід зробити до 10 серпня.
Раніше ми писали про найважливіші свята серпня 2021, скільки буде вихідних і робочих днів.