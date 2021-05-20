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Праздник 20 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Автор: Lite

По церковному календарю, 20 мая отмечают день памяти мученика Акакия, а также преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников.

В материале ниже мы расскажем о всех приметах и запретах этого дня, а также, кто в эту дату именинник.

20 мая считается в народе днем, когда нужно принимать всяческие водные процедуры. В старину этот день называли Купальницей. Считалось, что купание в природных водоемах поможет человеку исцелиться от всех недугов и болезней. Если водоема рядом нет, можно налить в таз воду и ополоснуться ею, это придаст силу и энергию.

Главные приметы этого дня:

  • Если с неба льет – ждите урожая малины и калины.
  • Дождливый день – сентябрь будет теплым.
  • Если утром приморозило, а днем солнечно – быть урожаю гречки.
  • Если на ясном небе много звезд – к богатому урожаю грибов и ягод.
  • У месяца острые концы направлены вниз – погода должна быть теплой.
  • Если луна красного цвета – будут осадки.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещается гадать на игральных картах - будет несчастье.
  • Нельзя в этот день сеять семена - они просто не вырастут.

  • Если этот день припал на новолуние, нельзя ничего садить в огород. Посадку лучше отложить, иначе все семена съедят черви.

  • Не стоит брать в руки острые и хрупкие предметы. Нечистая сила 20 мая может проворачивать разные мелкие пакости.

Именины в этот день празднуют – Антон (Антоний), Давид, Иван, Иосиф, Исидир (Сидор), Михаил, Пахом, Степан (Стефан), Фаддей.

Как мы ранее писали, появился календарь важных дат в июне. В материале читайте о всех праздниках этого месяца.

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