Праздник 20 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

По церковному календарю, 20 мая отмечают день памяти мученика Акакия, а также преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников.
В материале ниже мы расскажем о всех приметах и запретах этого дня, а также, кто в эту дату именинник.
20 мая считается в народе днем, когда нужно принимать всяческие водные процедуры. В старину этот день называли Купальницей. Считалось, что купание в природных водоемах поможет человеку исцелиться от всех недугов и болезней. Если водоема рядом нет, можно налить в таз воду и ополоснуться ею, это придаст силу и энергию.
Если этот день припал на новолуние, нельзя ничего садить в огород. Посадку лучше отложить, иначе все семена съедят черви.
Не стоит брать в руки острые и хрупкие предметы. Нечистая сила 20 мая может проворачивать разные мелкие пакости.
Именины в этот день празднуют – Антон (Антоний), Давид, Иван, Иосиф, Исидир (Сидор), Михаил, Пахом, Степан (Стефан), Фаддей.
Как мы ранее писали, появился календарь важных дат в июне. В материале читайте о всех праздниках этого месяца.