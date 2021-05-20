Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

20 травня вважається в народі днем, коли потрібно приймати всілякі водні процедури. За старих часів цей день називали Купальницею. Вважалося, що купання в природних водоймах допоможе людині зцілитися від усіх недуг і хвороб. Якщо водойми поруч немає, можна налити в таз воду і обполоснутися нею, це додасть силу і енергію.

Головні прикмети цього дня:

Якщо з неба ллє - чекайте врожаю малини і калини.

Дощовий день - вересень буде теплим.

Якщо вранці приморозило, а вдень сонячно – бути врожаю гречки.

Якщо на ясному небі багато зірок - до багатого врожаю грибів і ягід.

У Місяця гострі кінці спрямовані вниз - погода повинна бути теплою.

Якщо місяць червоного кольору - будуть опади.

Що категорично не можна робити в цей день:

У цей день забороняється гадати на гральних картах - буде нещастя.

Не можна в цей день сіяти насіння - воно просто не виростуть.

Якщо цей день припав на молодик, не можна нічого садити в город. Посадку краще відкласти, інакше все насіння з'їдять черви.

Не варто брати в руки гострі й тендітні предмети. Нечиста сила 20 травня може провертати різні дрібні капості.

Іменини в цей день святкують - Антон (Антоній), Давид, Іван, Йоси, Ісидир (Сидір), Михайло, Пахом, Степан (Стефан), Тадей.