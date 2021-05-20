Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

За церковним календарем, 20 травня відзначають день пам'яті мученика Акакія, а також преподобного Іоанна Зедазнійського і 12 Його учнів.
У матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цього дня, а також, хто в цю дату іменинник.
20 травня вважається в народі днем, коли потрібно приймати всілякі водні процедури. За старих часів цей день називали Купальницею. Вважалося, що купання в природних водоймах допоможе людині зцілитися від усіх недуг і хвороб. Якщо водойми поруч немає, можна налити в таз воду і обполоснутися нею, це додасть силу і енергію.
Якщо цей день припав на молодик, не можна нічого садити в город. Посадку краще відкласти, інакше все насіння з'їдять черви.
Не варто брати в руки гострі й тендітні предмети. Нечиста сила 20 травня може провертати різні дрібні капості.
Іменини в цей день святкують - Антон (Антоній), Давид, Іван, Йоси, Ісидир (Сидір), Михайло, Пахом, Степан (Стефан), Тадей.
Як ми раніше писали, з'явився календар важливих дат в червні. У матеріалі читайте про всі свята цього місяця.