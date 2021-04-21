Праздник 21 апреля: самые важные запреты и приметы этого дня, кто именинник

21 апреля 2020 года все православные христиане вспоминают святого Иродиона.
Все главные приметы и запреты мы собрали ниже в нашем материале. Также сообщим о том, у кого 21 апреля именины.
Также в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном.
Отметим, что Иродион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродиона казнили за веру в Иисуса Христа при римском императоре Нероне.
В этот день наши предки смотрели на погоду и определяли, каким будет предстоящее лето. Люди верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.
Именины сегодня отмечают: Иродион, Нифонт, Мария, Иван и Сергей.
Как мы ранее писали, Украина готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии.