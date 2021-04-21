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Праздник 21 апреля: самые важные запреты и приметы этого дня, кто именинник

Автор: Lite

21 апреля 2020 года все православные христиане вспоминают святого Иродиона.

Все главные приметы и запреты мы собрали ниже в нашем материале. Также сообщим о том, у кого 21 апреля именины.

Также в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном.

Отметим, что Иродион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродиона казнили за веру в Иисуса Христа при римском императоре Нероне.

В этот день наши предки смотрели на погоду и определяли, каким будет предстоящее лето. Люди верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

Главные приметы этого дня:

  • Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.
  • Если день солнечный – лето наступит скоро.
  • Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.
  • Облака и туман в этот день предвещают "мокрое" лето, а также неурожайный год.
  • Если на каких-то реках к этому дню остался лед, именно сегодня он полностью уходит.
  • Начинает активно расти трава.
  • В этот день стартует пахота.

Что нельзя делать в этот день:

  • 21 апреля нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
  • Не планируйте рыбалку - клева не будет.

Именины сегодня отмечают: Иродион, Нифонт, Мария, Иван и Сергей.

Как мы ранее писали, Украина готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии.

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