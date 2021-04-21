Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник

Також у народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родивоном.

Зазначимо, що Іродіон був одним із апостолів "від сімдесяти", єпископом, родич апостола Павла. Разом з Петром і Павлом Іродіона стратили за віру в Ісуса Христа при римському імператорі Нероні.

В цей день наші предки дивилися на погоду і визначали, яким буде майбутнє літо. Люди вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися водою з джерела і пити її.

Головні прикмети цього дня:

Якщо вечір видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.

Якщо день сонячний – літо настане скоро.

Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.

Хмари і туман цього дня передвіщають "мокре" літо, а також неврожайний рік.

Якщо на якихось річках до цього дня залишився лід, саме сьогодні він повністю йде.

Починає активно рости трава.

В цей день стартує оранка.

не можна робити в цей день:

21 квітня можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.

Не плануйте рибалку - кльову не буде.

Іменини сьогодні відзначають: Иродион, Нифонт, Марія, Іван і Сергій.