RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник

Автор: Lite

21 квітня 2020 року всі православні християни згадують святого Іродіона.

Всі головні прикмети та заборони ми зібрали нижче в нашому матеріалі. Також повідомимо про те, у кого 21 квітня іменини.

Також у народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родивоном.

Зазначимо, що Іродіон був одним із апостолів "від сімдесяти", єпископом, родич апостола Павла. Разом з Петром і Павлом Іродіона стратили за віру в Ісуса Христа при римському імператорі Нероні.

В цей день наші предки дивилися на погоду і визначали, яким буде майбутнє літо. Люди вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися водою з джерела і пити її.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо вечір видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.
  • Якщо день сонячний – літо настане скоро.
  • Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.
  • Хмари і туман цього дня передвіщають "мокре" літо, а також неврожайний рік.
  • Якщо на якихось річках до цього дня залишився лід, саме сьогодні він повністю йде.
  • Починає активно рости трава.
  • В цей день стартує оранка.

не можна робити в цей день:

  • 21 квітня можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.
  • Не плануйте рибалку - кльову не буде.

Іменини сьогодні відзначають: Иродион, Нифонт, Марія, Іван і Сергій.

Як ми раніше писали, Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники
Читайте також
Вербна неділя в 2021 році: коли відзначаємо і які заборони не можна порушувати
В Україні з'явиться ще одне свято
Прогноз погоди