Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник

21 квітня 2020 року всі православні християни згадують святого Іродіона.
Всі головні прикмети та заборони ми зібрали нижче в нашому матеріалі. Також повідомимо про те, у кого 21 квітня іменини.
Також у народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родивоном.
Зазначимо, що Іродіон був одним із апостолів "від сімдесяти", єпископом, родич апостола Павла. Разом з Петром і Павлом Іродіона стратили за віру в Ісуса Христа при римському імператорі Нероні.
В цей день наші предки дивилися на погоду і визначали, яким буде майбутнє літо. Люди вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися водою з джерела і пити її.
Іменини сьогодні відзначають: Иродион, Нифонт, Марія, Іван і Сергій.
Як ми раніше писали, Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.