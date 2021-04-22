Праздник 22 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник

22 апреля 2021 года православные христиане чтят память святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник.
Все приметы и запреты этого дня, а также, кто именинник в эту дату - читайте ниже в нашем материале.
С раннего утра необходимо было отправится к родниковому источнику, желательно к тому, который находится ближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него же. Говорят, что нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.
Главные приметы этого дня
Синие облака – к дождливой и теплой погоде.
Что нельзя делать в этот день
В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.
Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.
Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней.
Именинники этого дня: Антон, Вадим.
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