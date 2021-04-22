Свято 22 Квітня: який сьогодні день, прикмети, хто іменинник

22 квітня 2021 року православні християни вшановують пам'ять святого Євпсихія, в народі цей день називають Вадим - Отомкни джерела, в язичництві - Лельник.
Всі прикмети і заборони цього дня, а також, хто іменинник в цю дату - читайте нижче в нашому матеріалі.
З раннього ранку необхідно було відправиться до джерельного джерела, бажано до того, який знаходиться ближче до людини. Чим раніше людина прийде до джерела, тим краще для нього ж. Кажуть, що незаймана вода володіє ще більш дивовижними здібностями, вона може створити диво.
Головні прикмети цього дня
Що не можна робити в цей день
У цей день слід уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день.
Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт повернеться до вас бумерангом.
Не можна в цей день планувати великі покупки, інакше вони дуже швидко зіпсуються, перенесіть покупки речей на інший день.
Категорично заборонено мати порожній холодильник в цей день, в іншому випадку голодувати доведеться ще сорок днів.
Іменинники цього дня: Антон, Вадим.
Читайте також у нашому матеріалі, скільки будемо відпочивати на Великдень.