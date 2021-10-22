Праздник 22 октября: что строго запрещено делать в день Якова

22 октября 2021 года православная церковь чествует память Якова - одного из двенадцати апостолов.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Иаков всю жизнь скитался, проповедовал Божье слово в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу. Яков закончил жизнь свою жизнь распятым на кресте.
Также по народному календарю это дата праздника Яков Дровопилец, так как в деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму.
На Руси традиционно в этот день праздновали День первой каши. В каждом доме на Якова готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.
Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.
Считается, что хороший ужин в Яков день сулит богатый год. К слову, 22 октября считается последним днём сбора грибов. Всех, даже случайных гостей принято угощать, отказываться от трапезы нельзя.
В этот день именины празднуют: Абрам (Авраам, Авраамий), Андроник, Афанасий, Максим, Петр, Яков (Иаков).
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