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Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова

Автор: Styler

22 жовтня 2021 року православна церква вшановує пам'ять Якова - одного з дванадцяти апостолів.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Яків все життя поневірявся, проповідував Боже слово в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едесу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.

Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопил, через те, що в селах в цей час починалася пора заготівлі дров на зиму.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я в своє життя.

Вважається, що хороший вечерю в Яків день обіцяє багатий рік. До слова, 22 жовтня вважається останнім днем збору грибів. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.

Головні прикмети цього дня

  • Сніг падає на талу землю – людям важко жити буде (урожай буде в наступному році поганим), а на мерзлу – легше.
  • Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь простягнеться довго.
  • Поки голки з модрини не обсиплються - снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.
  • Якщо на цибулинах багато одягу - бути зимі холодної.
  • Перші й останні холоди небезпечні.
  • Перший сніг не обіцяє швидкої зими.
  • Поки лист з вишневих дерев не опав, скільки б снігу не випало – зима не настане, відлига її зжене.
  • Після осінньої ожеледиці чекай дощу.
  • Холоднеча та нужа (нужда) - немає їх гірше.

Що не можна робити в цей день

  • У цю дату не можна було займатися ремонтом, лагодити одяг або взуття, щоб не завдати собі травми.
  • У цей день не можна лаятися і лихословити - будуть неприємності і невдача.

У цей день іменини святкують: Абрам (Авраам, Авраамій), Андронік, Афанасій, Максим, Петро, Яків (Яків).

Як ми раніше писали, скільки будемо відпочивати в листопаді 2021 року.

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