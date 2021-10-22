Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова

22 жовтня 2021 року православна церква вшановує пам'ять Якова - одного з дванадцяти апостолів.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Яків все життя поневірявся, проповідував Боже слово в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едесу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.
Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопил, через те, що в селах в цей час починалася пора заготівлі дров на зиму.
На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.
Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я в своє життя.
Вважається, що хороший вечерю в Яків день обіцяє багатий рік. До слова, 22 жовтня вважається останнім днем збору грибів. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.
У цей день іменини святкують: Абрам (Авраам, Авраамій), Андронік, Афанасій, Максим, Петро, Яків (Яків).
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