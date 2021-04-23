Праздник 23 апреля: самые важные приметы и запреты, у кого именины

Дата 23 апреля 2020 года в народном календаре получила прозвище Терентий Маревный.
В нашем материале ниже читайте обо всех приметах и запретах в этот день. Также мы расскажем, кто в эту дату празднует именины.
Православные в этот день почитали память мученика Терентия и его жены. Также 23 апреля в старину называли Днем Солнцезахода.
Согласно приметам, в этот день нельзя свататься и делать предложения возлюбленным. В противном случае этот брак будет обречен на провал. Наши предки верили, что в семье будут постоянные ссоры и измены.
Именинники 23 апреля: Александр, Африкан, Зинон, Максим, Терентий, Федор и Яков.
К слову, сны, увиденные в эту ночь, могут быть вещими. Особенно это касается ярких, хорошо запоминающихся сновидения. По некоторым данным, они могут исполниться в течение недели.
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