Свято 23 квітня: найважливіші прикмети та заборони, у кого іменини

Православні в цей день шанували пам'ять мученика Терентія і його дружини. Також 23 квітня в старовину називали Днем Сонцезаходу.

Згідно з прикметами, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки й зради.

Головні прикмети та повір'я цього дня:

Молоді павучки з'явилися - теплі деньки скоро настануть.

Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

Після марева чекай бур.

Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.

Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується справляти голосно день народження.

Не можна вживати спиртне в цей день.

Не можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злобу.

Іменинники 23 квітня: Олександр, Африкан, Зінон, Максим, Терентій, Федір і Яків.

До слова, сни, побачені в цю ніч, можуть бути віщими. Особливо це стосується яскравих, які добре запам'ятовуються сновидінь. За деякими даними, вони можуть виповнитися протягом тижня.