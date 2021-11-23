Праздник 23 ноября: что строго запрещено делать в день Георгия Победоносца

23 ноября 2021 года христиане почитают память святого Георгия Победоносца, который жил на заре христианской эпохи в III веке.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Для многих верующих это очень близкий святой. Он испытал невероятные страдания.
Святой великомученик Георгий Победоносец народился в Каппадокии (область в Малой Азии) и вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.
Святой Георгий поступил на службу в римское войско. Позже его приняли в стражи императора Диоклитиана со званием комита - одного из старших военачальников.
Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами. Когда об этом узнал святой Георгий, то раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат, где его скрутили и отправили на муки в темницу.
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