Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця

23 листопада 2021 року християни вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця, який жив на зорі християнської епохи в III столітті.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Для багатьох віруючих це дуже близький святий. Він зазнав неймовірних страждань.
Святий великомученик Георгій Побідоносець народився в Каппадокії (область в Малій Азії) і виріс в глибоко віруючій християнській родині. Його батько прийняв мученицьку кончину за Христа, коли Георгій був ще в дитячому віці. Мати переселилася з сином на батьківщину і виховала його в суворому благочесті.
Святий Георгій вступив на службу в римське військо. Пізніше його прийняли до варти імператора Діоклітіана зі званням коміта - одного зі старших воєначальників.
Діоклітіан надав усім правителям повну свободу в розправі над християнами. Коли про це дізнався Святий Георгій, то роздав жебракам свій спадок, відпустив на волю рабів і з'явився в Сенат, де його скрутили і відправили на муки в темницю.
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