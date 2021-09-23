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Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день

Автор: Styler

23 сентября православные чтят память святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называли "Павел-рябинник" из-за того, что считалось, что именно в этот день рябина самая сладкая в году.

Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, запреты и традиции - читайте ниже в нашем материале.

23 сентября люди собирали рябину. При этом все дерево не срывали и оставляли не много рябины для птиц. Народ верил, что мелкие птицы – это вестники Бога на земле, либо души умерших родственников. Поэтому они старались их задобрить.

Зрелая рябина обладает сильными целебными свойствами. Ее использовали, если у человека бессонница, нервные или глазные заболевания. Кроме того, при простуде хорошо помогают отвары и морсы из спелой рябины.

Гроздья рябины между оконными рамами очищает от микробов воздух в доме. Также существует поверье, что рябина позволяет избавиться от гостей из потустороннего мира, которые заблудились в мире людей. Кроме того, раньше рябиновой древесиной изгоняли бесов.

Народные приметы 23 сентября

  • Много рябины в лесу - к ненастной осени и суровой зиме. Мало рябины означало, что осень будет сухая, а зима - поздней.
  • Рябина, которую собрали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головные боли.
  • Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.
  • Ягоды клали под крышу домов для того, чтобы бес не вселился, а еще, чтобы в доме было счастье.
  • Те, кто 23 сентября отправляется в дорогу, могут быть спокойными: с ними ничего не произойдет.
  • Люди, которые родились 23 сентября будут жить долго. Они будут трудолюбивы и терпеливы. В качестве талисмана на удачу им надо носить с собой сапфир.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя начинать новые дела, ссориться с близкими людьми, пребывать в плохом настроении
  • Нельзя желать кому-то зла или думать о зле
  • Негоже злоупотреблять алкоголем, а также переедать.

День ангела 23 сентября празднуют: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна. Поздравьте этих людей с именинами!

Как мы ранее писали, украинцам пообещали затяжные выходные.

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