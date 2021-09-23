Свято 23 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день

23 вересня православні вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла. У народі цей день називали "Павло-горобинник" через те, що вважалося, що саме в цей день горобина найсолодша в році.
Що можна і не можна робити в свято, важливі прикмети, заборони і традиції - читайте нижче в нашому матеріалі.
23 вересня люди збирали горобину. При цьому все дерево не зривали і залишали не багато горобини для птахів. Народ вірив, що дрібні птахи – це вісники Бога на землі, або душі померлих родичів. Тому вони намагалися їх задобрити.
Зріла горобина володіє сильними цілющими властивостями. Її використовували, якщо у людини безсоння, нервові або очні захворювання. Крім того, при застуді добре допомагають відвари та морси зі стиглої горобини.
Грона горобини між віконними рамами очищає від мікробів повітря в будинку. Також існує повір'я, що горобина дозволяє позбутися від гостей з потойбічного світу, які заблукали у світі людей. Крім того, раніше горобиновою деревиною виганяли бісів.
День ангела 23 вересня святкують: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна. Привітайте цих людей з іменинами!
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