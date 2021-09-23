Свято 23 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день

23 вересня люди збирали горобину. При цьому все дерево не зривали і залишали не багато горобини для птахів. Народ вірив, що дрібні птахи – це вісники Бога на землі, або душі померлих родичів. Тому вони намагалися їх задобрити.

Зріла горобина володіє сильними цілющими властивостями. Її використовували, якщо у людини безсоння, нервові або очні захворювання. Крім того, при застуді добре допомагають відвари та морси зі стиглої горобини.

Грона горобини між віконними рамами очищає від мікробів повітря в будинку. Також існує повір'я, що горобина дозволяє позбутися від гостей з потойбічного світу, які заблукали у світі людей. Крім того, раніше горобиновою деревиною виганяли бісів.

Народні прикмети 23 вересня

Багато горобини в лісі - до непогожої осені та суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима - пізньої.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди та нечистої сили. Крім того, вона лікує головні болі.

Гілочка горобини на столі приносить в будинок щастя.

Ягоди клали під дах будинків для того, щоб біс не вселився, а ще, щоб в будинку було щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійними: з ними нічого не станеться.

Люди, які народилися 23 вересня житимуть довго. Вони будуть працьовиті та терплячі. У якості талісмана на удачу їм треба носити з собою сапфір.

Що не можна робити в цей день

Не можна починати нові справи, сваритися з близькими людьми, перебувати в поганому настрої

Не можна бажати комусь зла або думати про зло

Негоже зловживати алкоголем, а також переїдати.

День ангела 23 вересня святкують: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна. Привітайте цих людей з іменинами!