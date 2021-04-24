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Праздник 24 апреля: главные приметы и запреты этого дня, кто празднует именины

Автор: Lite

24 апреля 2020 года православные христиане чтят память святого Антипа Пергамского, еще в народе этот день называют Антип-Половод или Антип-Водогон.

Про все приметы и запреты этого дня, а также у кого в эту дату день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Отметим, что Святой Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова - любимого апостола Иисуса Христа. Он упоминается в книге "Нового завета" "Откровение", которую написал Иоанн.

Наши предки в этот день изготавливали особый целебный напиток. Для него использовали воду из 7 святых источников, добавляли воду из своего источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.

Главные приметы этого дня:

  • В этот день говорили, что "на Антипа воды открываются". Если оживали ручьи, родники и другие водные источники, говорили будет хороший урожай.
  • Если в этот день - на Антипа на реке оставался лед, это означало, что весна затянется.
  • Заморозки в этот день означают, что холод будет держаться еще целый месяц.
  • Если вода на Антипа разольется дважды, причем, во второй раз - обильнее, поздний урожай будет лучше раннего.
  • Если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.
  • Если на Антипа пошел дождь - летом не будет грибов.
  • Если зацвела верба - ждите скорого тепла.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ни в коем случае ничего сеять и сажать - ничего из этого не приживется.

Именины в этот день отмечают Антип, Иван и Яков.

Как мы писали ранее, синоптики жутко напугали прогнозом погоды на май.

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