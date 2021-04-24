Свято 24 квітня: головні прикмети і заборони цього дня, хто святкує іменини

24 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Антипа Пергамського, ще в народі цей день називають Антип-повінь або Антип-водогін.
Про всі прикмети і заборони цього дня, а також у кого в цю дату день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Відзначимо, що Святий Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова - улюбленого апостола Ісуса Христа. Він згадується в книзі "Нового Завіту" "Одкровення", яку написав Іоанн.
Наші предки в цей день виготовляли особливий цілющий напій. Для нього використовували воду з 7 святих джерел, додавали воду зі свого джерела, потім з молитвою перемішували і пили за здоров'я.
Іменини в цей день відзначають Антип, Іван і Яків.
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