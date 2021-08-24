Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины

24 августа 2021 года православные верующие почитают память мученика Евпла Катанского, который прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью.
Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте в нашем материале ниже.
Однажды Евпла схватили язычники и отвели к императору, его много пытали, но он категорически не соглашался принимать язычество. Во время казни Евпл проповедовал.
Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин и Федор.
Напомним, сегодня пройдет парад к 30-летию Дня Независимости Украины. Стало известно, где и когда смотреть трансляцию.
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