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Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины

Автор: Роман Мирончук

24 августа 2021 года православные верующие почитают память мученика Евпла Катанского, который прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью.

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте в нашем материале ниже.

Однажды Евпла схватили язычники и отвели к императору, его много пытали, но он категорически не соглашался принимать язычество. Во время казни Евпл проповедовал.

Что нельзя делать сегодня

  • Сегодня не советуют ходить на кладбище.
  • Также нельзя употреблять спиртное, в противном случае могут прийти усопшие родственники прийти и наказать.
  • Не нужно сегодня выяснять отношения и идти на примирение.
  • Не стоит завязывать знакомства, поскольку они не будут удачными.
  • Не надо сегодня совершать крупные покупки. Можно остаться без финансовой поддержки.

Приметы на 24 августа

  • Если сегодня будет много орехов и мало грибов, то будет холодная и снежная зима.
  • Если на улице нет ветра, значит будет тепло.
  • Если сегодня ярко светит солнце, то в сентябре будет мало дождей.
  • Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через несколько дней пройдет дождь.

Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин и Федор.

Напомним, сегодня пройдет парад к 30-летию Дня Независимости Украины. Стало известно, где и когда смотреть трансляцию.

Мы также писали о календаре церковных праздников и постов в сентябре.

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