Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини

24 серпня 2021 року православні віряни вшановують пам'ять мученика Евпла Катанського, який прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.
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Одного разу Евпла схопили язичники і відвели до імператора, його багато катували, але він категорично не погоджувався приймати язичництво. Під час страти Євпл проповідував.
Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін і Федір.
Нагадаємо, сьогодні пройде парад до 30-річчя Дня Незалежності України. Стало відомо, де і коли дивитися трансляцію.
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