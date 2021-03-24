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Праздник 24 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого день ангела

Автор: Людмила Жукова

24 марта православные христиане чтят память святых Софрония и Ефима.

Все приметы и запреты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

Этот день люди называли "птичьим", поскольку считалось, что 24 марта перелетные птицы возвращаются из теплых краев.

Православная церковь в этот день почитает священномученика Антипу. Ранее считалось, что в этот период прилетают чибисы и зяблики и начинается движение сока в березе.

Ефим родился в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. Софроний в молодости был учителем словесности. Рано ушел в монастырь - в лавру святого Феодосия, где познакомился и сблизился с Иоанном Мосхом.

Народные приметы на 24 марта

  • Если сегодня будет порывистый и холодный ветер, значит весна будет прохладной.
  • Если все птицы прилетели практически в одно и то же время, значит стоит ожидать похолодание.
  • Журавли низко пролетают над землей - будет дождь.
  • Увидеть ласточку в этот день - к несчастью.
  • Если лебеди сидят на прудах, значит придет тепло.

Что можно делать сегодня

На Ефима и Софрония часто поет первая кукушка. Если вы услышите кукушку в этот день, то потрусите кошелек с монетами, таким образом можно привлечь удачу и богатство.

Что нельзя делать 24 марта

  • Сегодня лучше избегать любых хирургических вмешательств, а также перенести пломбирование зубов на другой день, поскольку результат может быть неудачным.
  • Нельзя завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Именины сегодня празднуют: Василий, Георгий, Ефим и Иван.

Ранее мы писали, что появился календарь праздников, выходных и рабочих дней в апреле 2021.

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