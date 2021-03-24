Праздник 24 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого день ангела

24 марта православные христиане чтят память святых Софрония и Ефима.
Все приметы и запреты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.
Этот день люди называли "птичьим", поскольку считалось, что 24 марта перелетные птицы возвращаются из теплых краев.
Православная церковь в этот день почитает священномученика Антипу. Ранее считалось, что в этот период прилетают чибисы и зяблики и начинается движение сока в березе.
Ефим родился в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. Софроний в молодости был учителем словесности. Рано ушел в монастырь - в лавру святого Феодосия, где познакомился и сблизился с Иоанном Мосхом.
На Ефима и Софрония часто поет первая кукушка. Если вы услышите кукушку в этот день, то потрусите кошелек с монетами, таким образом можно привлечь удачу и богатство.
Именины сегодня празднуют: Василий, Георгий, Ефим и Иван.
Ранее мы писали, что появился календарь праздников, выходных и рабочих дней в апреле 2021.