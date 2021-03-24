Свято 24 березня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого день ангела

Цей день люди називали "пташиним", оскільки вважалося, що 24 березня перелітні птахи повертаються з теплих країв.

Православна церква в цей день вшановує священномученика Антипу. Раніше вважалося, що в цей період прилітають чайки й зяблики та починається рух соку у берези.

Юхим народився в сім'ї священика Михея і його дружини Ганни, які тривалий час не мали дітей і пообіцяли присвятити свою дитину Богові. Софроній у молодості був учителем словесності. Рано пішов у монастир - в лавру святого Феодосія, де познайомився і зблизився з Іваном Мосхом.

Народні прикмети на 24 березня

Якщо сьогодні буде поривчастий і холодний вітер, значить весна буде прохолодною.

Якщо всі птахи прилетіли практично в один і той же час, значить варто очікувати похолодання.

Журавлі низько пролітають над землею - буде дощ.

Побачити ластівку в цей день - до нещастя.

Якщо лебеді сидять на ставках, значить прийде тепло.

Що можна робити сьогодні

На Юхима й Софронія часто співає перша зозуля. Якщо ви почуєте зозулю в цей день, то потрусіть гаманець з монетами, таким чином можна привернути удачу і багатство.

Що не можна робити 24 березня

Сьогодні краще уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенести пломбування зубів на інший день, оскільки результат може бути невдалим.

Не можна заздрити. Якщо ви сглазите людину, то вроки повернеться до вас бумерангом.

Сьогодні іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим та Іван.