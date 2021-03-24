Свято 24 березня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого день ангела

24 березня православні християни вшановують пам'ять святих Софронія і Юхима.
Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей день люди називали "пташиним", оскільки вважалося, що 24 березня перелітні птахи повертаються з теплих країв.
Православна церква в цей день вшановує священномученика Антипу. Раніше вважалося, що в цей період прилітають чайки й зяблики та починається рух соку у берези.
Юхим народився в сім'ї священика Михея і його дружини Ганни, які тривалий час не мали дітей і пообіцяли присвятити свою дитину Богові. Софроній у молодості був учителем словесності. Рано пішов у монастир - в лавру святого Феодосія, де познайомився і зблизився з Іваном Мосхом.
На Юхима й Софронія часто співає перша зозуля. Якщо ви почуєте зозулю в цей день, то потрусіть гаманець з монетами, таким чином можна привернути удачу і багатство.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим та Іван.
Раніше ми писали, що з'явився календар свят, вихідних і робочих днів у квітні 2021.