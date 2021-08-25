UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Автор: Styler

25 августа православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Христиане почитают память святых Аникита и Фотия, которые приходились друг другу племянником и дядей. Из-за своей веры их жестоко убили, но они не отреклись от христианства и даже смогли обернуть в веру других.

В народе 25 августа чествуется Фотя Поветенный. В этот день люди наводили порядки в хозпостройках. Этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, такие места именовали поветями (поветка, поветье), отсюда и название праздника – Фотя Поветенний. Также поветью называли нежилую пристройку к дому, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей.

Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Приметы дня:

  • теплая погода – к урожаю белых грибов;
  • дождь на Фотю сокращает бабье лето;
  • ранний иней обещает богатый урожай озимых.
  • Много грибов - зима будет снежной

Что категорически нельзя делать в этот день

  • В эту дату нельзя суетиться и ссориться
  • Нельзя планировать важные дела
  • Нельзя пропустить поход в церковь
  • Нельзя слишком громко говорить

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Как мы ранее писали, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине