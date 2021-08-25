Свято 25 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Християни шанують пам'ять святих Анікіти і Фотія, які припадали один одному племінником і дядьком. Через свою віру їх жорстоко вбили, але вони не зреклися християнства і навіть змогли обернути у віру інших.

У народі 25 серпня вшановується Фотя Поветенний. У цей день люди наводили порядки в госпбудівлях. Цей день був пов'язаний з прибиранням нежитлових приміщень в селах і селах, такі місця іменували повіт (повіт, повіт), звідси й назва свята – Фотя повітовий. Також повітом називали нежитлову прибудову до будинку, для зберігання скотарського корму, землеробських знарядь, дровнів, возів та іншого господарського приладдя.

У багатьох областях 25 серпня сіяли озимі. Селяни з ранку примічали: якщо випав іній, значить, можна чекати хорошого врожаю озимих на наступний рік. Якщо в цей день був дощ - не варто було сподіватися на довге бабине літо.

Прикмети дня:

тепла погода - до врожаю білих грибів;

дощ на Фотю скорочує бабине літо;

ранній іній обіцяє багатий урожай озимих.

Багато грибів - зима буде сніжною

Що категорично не можна робити в цей день

У цю дату не можна метушитися і сваритися

Не можна планувати важливі справи

Не можна пропустити похід до церкви

Не можна занадто голосно говорити

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, яків.