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Праздник 25 ноября: что нужно сделать в этот особенный день, главные приметы и именины

Автор: Styler

25 ноября 2021 года верующие чтят память патриарха Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

С его фигурой связывают окончание свадебного периода: следующие браки заключались уже после окончанием зимы – на Масленицу. Иоанн Милостивый по воле родителей вступил в брак и имел детей. После смерти жены и своих детей Иоанн стал монахом.

Иоанн Милостивый целью своей жизни видел милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.

Народные приметы в этот день

  • Если к 25 ноября еще не похолодало – весна будет ранней.
  • Если в этот день рождается человек, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей или врачом.
  • Утром наблюдается туман – вечером будут заморозки.
  • Облака плывут против ветра – ждите в ближайшее время снегопада.
  • Если 25 ноября выпал снег – значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.

Что можно делать в этот день

Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.

Делайте покупки с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.

Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит покупать обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.
  • Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
  • Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте терпимы и добры.

Именинники этого дня – Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Елизавета, Константин, Лев, Матвей, Николай, Федор.

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