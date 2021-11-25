Свято 25 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини

З його фігурою пов'язують закінчення весільного періоду: наступні шлюби укладалися вже після закінченням зими – на Масляну. Іоанн милостивий з волі батьків одружився і мав дітей. Після смерті дружини і своїх дітей Іоанн став ченцем.

Іоанн Милостивий метою свого життя бачив милостиню і благодіяння нужденним. На початку свого служіння, Він наказав перерахувати всіх бідних і убогих, які були в Олександрії. Їх виявилося більше семи тисяч осіб. Всім нещасним святитель давав щоденне безкоштовне годування.

Народні прикмети в цей день

Якщо до 25 листопада ще не похолодало – весна буде ранньою.

Якщо в цей день народжується людина, то вона буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею або лікарем.

Вранці спостерігається туман - ввечері будуть заморозки.

Хмари пливуть проти вітру - чекайте найближчим часом снігопаду.

Якщо 25 листопада випав сніг - значить він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Що можна робити в цей день

Робіть в цей день добрі справи. Вважається, що це обов'язково зарахується померлим родичам і поліпшить їх долю на тому світі.

Робіть покупки з друзями або рідними. Покупки, зроблені в цей день, будуть вдалими і довго прослужать.

Батькам треба молитися за своїх дітей, які часто взимку хворіють. Молитви Іоанна Милостивого вбережуть дітей від захворювань.

Прислухайтеся до порад, які будуть давати вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити в цей день

Не варто купувати взуття, бо це може привести до невдач в особистому житті.

Якщо вам потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це на наступний день.

Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте терпимими та добрими.

Іменинники цього дня - Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Єлизавета, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Федір.