Свято 25 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини

25 листопада 2021 року віруючі вшановують пам'ять Патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
З його фігурою пов'язують закінчення весільного періоду: наступні шлюби укладалися вже після закінченням зими – на Масляну. Іоанн милостивий з волі батьків одружився і мав дітей. Після смерті дружини і своїх дітей Іоанн став ченцем.
Іоанн Милостивий метою свого життя бачив милостиню і благодіяння нужденним. На початку свого служіння, Він наказав перерахувати всіх бідних і убогих, які були в Олександрії. Їх виявилося більше семи тисяч осіб. Всім нещасним святитель давав щоденне безкоштовне годування.
Робіть в цей день добрі справи. Вважається, що це обов'язково зарахується померлим родичам і поліпшить їх долю на тому світі.
Робіть покупки з друзями або рідними. Покупки, зроблені в цей день, будуть вдалими і довго прослужать.
Батькам треба молитися за своїх дітей, які часто взимку хворіють. Молитви Іоанна Милостивого вбережуть дітей від захворювань.
Прислухайтеся до порад, які будуть давати вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
Іменинники цього дня - Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Єлизавета, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Федір.
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