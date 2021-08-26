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Праздник 26 агуста: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

Автор: Людмила Жукова

Православная церковь 26 августа чтит память церковного деятеля и богослова 18 века Тихона Задонского.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Тихон считается крупнейшим православным просветителем своего времени. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже - епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем - епископом Воронежским и Елецким.

Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.

В этот день у крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

Главные приметы этого дня

  • Туман над лесом - к хорошему урожаю грибов.
  • Тихий ветер - к теплой и сухой погоде, а буря - к дождливому сентябрю.
  • Сова ухает ночью - к перемене погоды.
  • Грибов много в лесу - к богатому урожаю хлеба через год.
  • Погода безветренная - до шторма.
  • Сено сыреет на сеновале - к дождю.
  • Новолуние красного цвета - к сырой погоде.
  • Месяц в кольце - погода будет меняться

Что запрещено делать в этот день

  • Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла
  • Нельзя грустить и плакать;
  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой;
  • Нельзя давать в долг;
  • Нельзя ходить босиком по росе.

Именины в этот день празднует Тихон.

Напомним, что украинцев летом ждет новый выходной.

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