Праздник 26 агуста: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

Тихон считается крупнейшим православным просветителем своего времени. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже - епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем - епископом Воронежским и Елецким.

Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.

В этот день у крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

Главные приметы этого дня

Туман над лесом - к хорошему урожаю грибов.

Тихий ветер - к теплой и сухой погоде, а буря - к дождливому сентябрю.

Сова ухает ночью - к перемене погоды.

Грибов много в лесу - к богатому урожаю хлеба через год.

Погода безветренная - до шторма.

Сено сыреет на сеновале - к дождю.

Новолуние красного цвета - к сырой погоде.

Месяц в кольце - погода будет меняться

Что запрещено делать в этот день

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла

Нельзя грустить и плакать;

Нельзя заниматься тяжелой физической работой;

Нельзя давать в долг;

Нельзя ходить босиком по росе.

Именины в этот день празднует Тихон.