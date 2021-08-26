Свято 26 агуста: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

Православна церква 26 серпня вшановує пам'ять церковного діяча і богослова 18 століття Тихона Задонського.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Тихон вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. У 1759 році він став архімандритом Тверського Желтикова Успенського монастиря, пізніше - єпископом Кексгольмським і Ладозьким, а потім - єпископом Воронезьким і Єлецьким.
Віруючі вважають Тихона помічником в позбавленні від усякої зневіри, йому моляться про умиротворення душі.
У цей день у селян також існував звичай прибирати в сараях і льохах, заговорювати сіни та зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.
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