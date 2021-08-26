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Свято 26 агуста: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

Автор: Людмила Жукова

Православна церква 26 серпня вшановує пам'ять церковного діяча і богослова 18 століття Тихона Задонського.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Тихон вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. У 1759 році він став архімандритом Тверського Желтикова Успенського монастиря, пізніше - єпископом Кексгольмським і Ладозьким, а потім - єпископом Воронезьким і Єлецьким.

Віруючі вважають Тихона помічником в позбавленні від усякої зневіри, йому моляться про умиротворення душі.

У цей день у селян також існував звичай прибирати в сараях і льохах, заговорювати сіни та зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

Головні прикмети цього дня

  • Туман над лісом - до хорошого врожаю грибів.
  • Тихий вітер - до теплої і сухої погоди, а буря - до дощового вересня.
  • Сова ухає вночі - до зміни погоди.
  • Грибів багато в лісі - до багатого врожаю хліба через рік.
  • Погода безвітряна - до шторму.
  • Сіно сиріє на сіннику - до дощу.
  • Молодик червоного кольору - до сирої погоди.
  • Місяць в кольці - погода буде змінюватися

Що заборонено робити в цей день

  • Не можна лаятися, сваритися і бажати комусь зла
  • Не можна сумувати і плакати;
  • Не можна займатися важкою фізичною роботою;
  • Не можна давати в борг;
  • Не можна ходити босоніж по росі.

Нагадаємо, що українців влітку чекає новий вихідний.

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