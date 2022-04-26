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Праздник 26 апреля: что можно и нельзя делать в этот особенный день

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

26 апреля в этот весенний день чтут память преподобной Фомаиды Медуницы. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды Медуницы из-за того, что начинает цвести медуница и массово вылетают шмели.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в материале Lite.

Православные вспоминают в этот день мученицу Фомаиду Египетскую. Люди молятся в этот день об избавлении от блудной страсти. Кроме того, раньше было принято отправляться в этот день в леса за медуницей. Считалось, что в этот день растение обладает особой магической силой и может исцелять.

Приметы дня

  • Если сегодня запели лягушки, значит пора браться за овес.
  • Если дуб распустился, то лето будет теплым.
  • Если в полях распустились колокольчики - это означает, что скоро наступит хорошая погода.
  • Если сегодня громко поет кукушка, значит весна окончательно придет, и морозов больше не будет.
  • Если ночью на небе видно много звезд, значит будет хороший урожай.

Что нельзя делать 26 апреля

  • В этот день категорически нельзя обижать женщин. За женские слезы обидчик поплатится.
  • Также нельзя изменять и предаваться "плотским утехам". Считается, что целомудренная Фомаида не простит такого поведения.
  • В этот день нельзя планировать будущее, а также начинать новые дела, в противном случае планы не смогут воплотиться в жизни, а все начинания будут бесперспективными. Запрещается также заигрывать и кокетничать с противоположным полом, ведь преподобная Фомаида была противницей страстей, которые могут возникнуть у тех, кто флиртует. Говорят, что преподобная может наказать за фривольное поведение, например, нашлет болезни, от которых будет невозможно избавиться.
  • Нельзя отправляться в этот день в путь, иначе он будет сплошным разочарованием. Лучше перенести поход на другой день. Говорят, что в пути у вас могут произойти поломки транспорта, аварийные ситуации, обманы, кражи и другие проблемы.

Именинники дня: Артем, Фомаида, Марфа, Евгений. Поздравьте этих людей с днем ангела.

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