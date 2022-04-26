RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 26 квітня: що можна і не можна робити в цей особливий день

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

26 квітня в цей весняний день вшановують пам'ять преподобної Фомаїди медунки. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди медунки через те, що починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.

Православні згадують в цей день мученицю Фомаїду єгипетську. Люди моляться в цей день про позбавлення від блудної пристрасті. Крім того, раніше було прийнято відправлятися в цей день в ліси за медуницею. Вважалося, що в цей день рослина володіє особливою магічною силою і може зцілювати.

Прикмети дня

  • Якщо сьогодні заспівали жаби, значить пора братися за овес.
  • Якщо дуб розпустився, то літо буде теплим.
  • Якщо в полях розпустилися дзвіночки-це означає, що скоро настане хороша погода.
  • Якщо сьогодні голосно співає Зозуля, значить весна остаточно прийде, і морозів більше не буде.
  • Якщо вночі на небі видно багато зірок, значить буде хороший урожай.

Що не можна робити 26 квітня

  • У цей день категорично не можна ображати жінок. За жіночі сльози кривдник поплатиться.
  • Також не можна зраджувати і віддаватися "плотським утіхам". Вважається, що цнотлива Фомаїда не пробачить такої поведінки.
  • У цей день не можна планувати майбутнє, а також починати нові справи, в іншому випадку плани не зможуть втілитися в житті, а всі починання будуть безперспективними. Забороняється також загравати і кокетувати з протилежною статтю, адже преподобна Фомаїда була противницею пристрастей, які можуть виникнути у тих, хто фліртує. Кажуть, що преподобна може покарати за фривольну поведінку, наприклад, нашле хвороби, від яких буде неможливо позбутися.
  • Не можна вирушати в цей день в дорогу, інакше він буде суцільним розчаруванням. Краще перенести похід на інший день. Кажуть, що в дорозі у вас можуть статися поломки транспорту, аварійні ситуації, обмани, крадіжки та інші проблеми.

Іменинники дня: Артем, Фомаїда, Марфа, Євген. Привітайте цих людей з днем ангела.

Читайте також, головні церковні свята травня 2022 і їх календар

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні