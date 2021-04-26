UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Праздник 26 апреля: все приметы и запреты дня, кто отмечает именины

Автор: Lite

Сегодня, 26 апреля, православные христиане чтят память святой мученицы Фомаиды. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды Медуницы из-за того, что начинает цвести медуница и массово вылетают шмели. Кроме того, в православной церкви начинается Страстная неделя.

Про все приметы и запреты этого дня, а также у кого в эту дату день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Православные вспоминают в этот день мученицу Фомаиду Египетскую. Люди молятся в этот день об избавлении от блудной страсти. Кроме того, раньше было принято отправляться в этот день в леса за медуницей. Считалось, что в этот день растение обладает особой магической силой и может исцелять.

Приметы дня

  • Если сегодня запели лягушки, значит пора браться за овес.
  • Если дуб распустился, то лето будет теплым.
  • Если в полях распустились колокольчики - это означает, что скоро наступит хорошая погода.
  • Если сегодня громко поет кукушка, значит весна окончательно придет, и морозов больше не будет.
  • Если ночью на небе видно много звезд, значит будет хороший урожай.

Что нельзя делать 26 апреля

  • В этот день категорически нельзя обижать женщин. За женские слезы обидчик поплатится.
  • Также нельзя изменять и предаваться "плотским утехам". Считается, что целомудренная Фомаида не простит такого поведения.

Именинники дня: Артем, Фомаида, Марфа, Евгений.

Напомним, появился календарь праздников на май 2021 года. Стало известно, что будем отмечать и сколько отдыхать в последний месяц весны.

Ранее сообщалось о том, что Пасха в Украине будет холодной и мокрой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздники