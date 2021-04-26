Свято 26 квітня: всі прикмети і заборони дня, хто відзначає іменини

Сьогодні, 26 квітня, православні християни вшановують пам'ять святої мучениці Фомаїди. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди медунки через те, що починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі. Крім того, в православній церкві починається Страсний тиждень.

Про всі прикмети і заборони цього дня, а також у кого в цю дату день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Православні згадують в цей день мученицю Фомаїду єгипетську. Люди моляться в цей день про позбавлення від блудної пристрасті. Крім того, раніше було заведено відправлятися в цей день в ліси за медуницею. Вважалося, що в цей день рослина володіє особливою магічною силою і може зцілювати.

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