Праздник 26 октября: что обязательно нужно сделать сегодня, чтобы привлечь удачу

Праздник 26 октября имеет ряд важных традиций, примет и запретов
26 октября в православном календаре отмечают День Иверской иконы Божией Матери. Это одна из наиболее почитаемых икон, и ей обязательно нужно помолиться об избавлении от различных бытовых проблем, утешении в горе, защите от огня, умножении плодородия земли.
Что еще можно и нельзя делать в этот день - читайте в нашем материале. Об этом пишет sova.info.
В этот день люди обычно устраивали банный день с настоями из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Считалось, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.
В народе этот праздник называют также "банным обиходьем". В этот день приводили баню в порядок, меняли гнилые доски и лавки, чистили емкости для воды, печь. Люди верили, что в бане обитает дух, которого называли банником. Это существо, согласно поверьям, очень любит париться и моется в четвертый или третий пар - то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей.
Поэтому баннику оставляли воду, веник и содержали баню в чистоте. Также запрещалось мыться в одиночку, после захода солнца или поздно ночью.
Наши предки наблюдали в этот день за котами. Если те прячут носы - жди заморозков. Об этом же "предупреждали" куры, сидящие тесно друг к другу.
Пасмурную погоду предвещали петухи, которые начинали вечером внезапно кричать.
Также наши прапрапрадеды с самого утра смотрели на небо: если заря тусклая, день должен был стать погожим. Если облака алые и тяжелые, можно ждать усиление ветра.
Нельзя в этот день доверять незнакомцам. Велик риск обмана. Именно поэтому в доме 26 октября должны быть только свои.
Не рекомендуется хвалиться своими достижениями. В противном случае можно лишиться чего-то ценного в жизни.
Нельзя выяснять отношения в этот день. Скорее всего, разговор закончится ссорой. Тогда вся оставшаяся неделя будет насыщена скандалами.
Лучше не надевать чёрное. Иначе намеченные планы сорвутся, мирные беседы закончатся конфликтом, а любые телодвижения окажутся напрасными.
Хорошие сны, увиденные в эту ночь, должны сбыться в течение трёх суток. Если приснилось нечто неприятное, необходимо рассказать об этом бегущей воде, чтобы она унесла весь негатив.
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