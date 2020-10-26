Праздник 26 октября: что обязательно нужно сделать сегодня, чтобы привлечь удачу

26 октября в православном календаре отмечают День Иверской иконы Божией Матери. Это одна из наиболее почитаемых икон, и ей обязательно нужно помолиться об избавлении от различных бытовых проблем, утешении в горе, защите от огня, умножении плодородия земли.

Что еще можно и нельзя делать в этот день - читайте в нашем материале. Об этом пишет sova.info.

Главные традиции 26 октября

В этот день люди обычно устраивали банный день с настоями из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Считалось, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.

В народе этот праздник называют также "банным обиходьем". В этот день приводили баню в порядок, меняли гнилые доски и лавки, чистили емкости для воды, печь. Люди верили, что в бане обитает дух, которого называли банником. Это существо, согласно поверьям, очень любит париться и моется в четвертый или третий пар - то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей.

Поэтому баннику оставляли воду, веник и содержали баню в чистоте. Также запрещалось мыться в одиночку, после захода солнца или поздно ночью.

Приметы на День Иверской иконы Божией Матери

Наши предки наблюдали в этот день за котами. Если те прячут носы - жди заморозков. Об этом же "предупреждали" куры, сидящие тесно друг к другу.

Пасмурную погоду предвещали петухи, которые начинали вечером внезапно кричать.

Также наши прапрапрадеды с самого утра смотрели на небо: если заря тусклая, день должен был стать погожим. Если облака алые и тяжелые, можно ждать усиление ветра.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя в этот день доверять незнакомцам. Велик риск обмана. Именно поэтому в доме 26 октября должны быть только свои.

Не рекомендуется хвалиться своими достижениями. В противном случае можно лишиться чего-то ценного в жизни.

Нельзя выяснять отношения в этот день. Скорее всего, разговор закончится ссорой. Тогда вся оставшаяся неделя будет насыщена скандалами.

Лучше не надевать чёрное. Иначе намеченные планы сорвутся, мирные беседы закончатся конфликтом, а любые телодвижения окажутся напрасными.

Хорошие сны, увиденные в эту ночь, должны сбыться в течение трёх суток. Если приснилось нечто неприятное, необходимо рассказать об этом бегущей воде, чтобы она унесла весь негатив.

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