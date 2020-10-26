Свято 26 жовтня: що обов'язково потрібно зробити сьогодні, щоб привернути удачу

26 жовтня в православному календарі відзначають День Іверської ікони Божої Матері. Це одна з найбільш шанованих ікон, і їй обов'язково потрібно молитися про позбавлення від різних побутових проблем, втіхи в горі, захист від вогню, примноження родючості землі.

Що ще можна і не можна робити в цей день - читайте в нашому матеріалі. Про це пише sova.info.

Головні традиції 26 жовтня

В цей день люди зазвичай влаштовували банний день з настоями з цілющих трав і приводили в парилку хворих на епілепсію. Вважалося, що лікувальний трав'яний дух може вигнати хворобу.

У народі це свято називають також "банним обіходдям". В цей день приводили баню в порядок, міняли гнилі дошки і лавки, чистили місткості для води, піч. Люди вірили, що в лазні живе дух, якого називали банником. Це істота, згідно з повір'ями, дуже любить паритися і миється в четвертий або третій пар - тобто після двох або трьох змін побувалих в лазні людей.

Тому баннику залишали воду, віник і тримали баню в чистоті. Також заборонялося купатися поодинці, після заходу сонця або пізно вночі.

Прикмети на День Іверської ікони Божої Матері

Наші пращури спостерігали у цей день за котами. Якщо ті ховають носи - чекай заморозків. Про це ж "попереджали" кури, що сидять тісно одна до одної.

Похмуру погоду передвіщали півні, які починали ввечері раптово кричати.

Також наші прапрапрадіди з самого ранку дивилися на небо: якщо тьмяна зоря, день повинен був стати погожим. Якщо хмари червоні і важкі, можна чекати посилення вітру.

Що не можна робити сьогодні

Не можна в цей день довіряти незнайомцям. Великий ризик обману. Саме тому в домі 26 жовтня повинні бути тільки свої.

Не рекомендується хвалитися своїми досягненнями. В іншому випадку можна втратити щось цінне в житті.

Не можна з'ясовувати стосунки в цей день. Швидше за все, розмова закінчиться сваркою. Тоді весь тиждень буде насичений скандалами.

Краще не надягати чорне. Інакше намічені плани зірвуться, мирні бесіди закінчаться конфліктом, а будь-які зусилля виявляться марними.

Хороші сни, побачені в цю ніч, мають збутися протягом трьох діб. Якщо наснилося щось неприємне, необхідно розповісти про це проточній воді, щоб вона забрала весь негатив.

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