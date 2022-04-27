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Праздник 27 апреля: что нельзя делать, приметы, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

27 апреля православные христиане чтят память Виленских мучеников. Антоний, Иоанн и Евстафий - православные христиане, убитые в Великом княжестве Литовском в 40-х годах XIV века.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в материале Lite.

Первоначально святые почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы константинопольским патриархом Филофеем.

Антоний и Иоанн - два брата, служили при дворе князя литовского Ольгерда. За противоречия с князем были заключены в темницу, поскольку публично объявили себя христианами. Через несколько лет Антония и Иоанна приговорили к смерти.

Евстафий жил при дворе того же литовского князя. Однажды в Рождественский пост на охоте с князем он объявил себя христианином, за что подвергся трехдневным пыткам. Евстафия повесили, и его тело три дня не трогали звери. Новопросвещенные сыновья мучителя тайно сняли тело и через три дня доставили в Вильну, где погребли рядом с телами Иоанна и Антония.

Предание гласит, что на месте казни мучеников была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. Впоследствии уже на каменной церкви, построенной на месте прежнего деревянного храма, под нишей с фреской с изображением мучеников была установлена памятная таблица.

Главные приметы этого дня

  • Если воронье под тучи сбивается - быть морозу, а если сидит стая на земле - к оттепели.
  • Если вороны садятся на ночлег кто как: кто в одну сторону головой, кто в другую - значит ночь будет безветренная, теплая. А если вороны садятся головой в одну сторону и поближе к стволу дерева, то следует ожидать сильного ветра.
  • Ворона кричит на полдень - к теплу, на север - к холоду, ходит разинув рот - перед грозой.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня рекомендуется есть только сырую еду.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Не стоит ходить на рыбалку или охотиться.
  • Есть поверье, что 27 апреля нельзя мыться.
  • Запрещаются работы по саду и огороду.
  • Нельзя отказывать людям в просьбах.

Сегодня именины празднуют: Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин.

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