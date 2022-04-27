Свято 27 квітня: що не можна робити, прикмети, у кого іменини

27 квітня православні християни вшановують пам'ять віленських мучеників. Антоній, Іоанн і Євстафій-православні християни, вбиті у Великому князівстві Литовському в 40-х роках XIV століття.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.
Спочатку святі шанувалися в Білорусі та Литві, а в 1374 році, після принесення частинок їх мощей до Константинополя, були канонізовані Константинопольським Патріархом Філофеєм.
Антоній та Іоанн - два брати, служили при дворі князя литовського Ольгерда. За протиріччя з князем були ув'язнені в темницю, оскільки публічно оголосили себе християнами. Через кілька років Антонія та Іоанна засудили до смерті.
Євстафій жив при дворі того ж литовського князя. Одного разу в Різдвяний піст на полюванні з князем він оголосив себе християнином, за що піддався триденним тортурам. Євстафія повісили, і його тіло три дні не чіпали звірі. Сини мучителя таємно зняли тіло і через три дні доставили у вільну, де поховали поруч з тілами Іоанна і Антонія.
Переказ свідчить, що на місці страти мучеників була побудована дерев'яна церква в ім'я Пресвятої Трійці. Згодом вже на кам'яній церкві, побудованій на місці колишнього дерев'яного храму, під нішею з фрескою із зображенням мучеників була встановлена пам'ятна таблиця.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін.
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