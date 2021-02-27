Праздник 27 февраля: что нельзя делать сегодня, приметы и День ангела

В праздник сегодня, 27 февраля, православные вспоминают святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище философ.
Он родился в 827 году в Салониках. Вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с греческого на древнеславянский язык.
В народе 27 февраля называют день Кирилла-Указчика. Наши предки выходили осматривать огороды, пытались задержать на них снег. Верили, что это сделает почву более плодородной. Ухаживали за землей и занимались посадкой в основном женщины, которые могли привлечь к этому своих детей. Считается, что на Кирилла можно увидеть погоду, которая будет нас ожидать в течение всего лета.
В старину мужчины в этот день выходили в поля и утаптывали снег, чтобы земля впитала в себя как можно больше влаги. Женщины же к их приходу готовили сбитень - традиционный медовый напиток с добавлением трав и пряностей. Наши предки очень его любили и считали целебным напитком. Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления сбитня.
Именины в этот день празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
Кстати, сны в ночь на 27 февраля – вещие. Поэтому утром нужно вспомнить, что же вам приснилось. Сновидение подскажет, что вас ждет в ближайшее время:
Как мы писали ранее, в марте украинцев ждет дополнительный выходной.