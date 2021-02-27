Свято 27 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і День ангела

У народі 27 лютого називають день Кирила-Указчика. Наші предки виходили оглядати городи, намагалися затримати на них сніг. Вірили, що це зробить ґрунт більш родючим. Доглядали за землею і займалися посадкою в основному жінки, які могли залучити до цього своїх дітей. Вважається, що на Кирила можна побачити погоду, яка буде нас чекати протягом усього літа.

У давнину чоловіки в цей день виходили в поля та топтали там сніг, щоб земля ввібрала в себе якомога більше вологи. Жінки ж до їх приходу готували збитень - традиційний медовий напій з додаванням трав і прянощів. Наші предки дуже його любили й вважали цілющим напоєм. Кожна господиня мала свій рецепт приготування збитню.

Святий Кирило отримав прізвисько філософ (фото: vsyamagik.ru)

Прикмети цього дня:

Якщо за вікном гарна погода, то буде невелике похолодання.

Міцний мороз - до спекотного літа.

Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.

Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.

Синиці голосно щебечуть - до потепління.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна стригти нігті.

Не можна в цей день ходити до лікаря.

Іменини в цей день святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

До речі, сни в ніч на 27 лютого – віщі. вранці потрібно згадати, що ж вам приснилося. Сновидіння підкаже, що вас чекає найближчим часом: