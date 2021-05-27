Праздник 27 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня

В этот день православные верующие чтут память святого мученика Исидора Хиосского, который жил в III веке на острове Хиосе.
Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем ниже в нашем материале.
По приказу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.
На Руси святого Исидора называли Сидором, а прозвище Бокогрей он получил из-за того, что с этой даты прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали из-за моря стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.
Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар.
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