RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 27 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

Автор: Lite

У цей день православні віруючі шанують пам'ять святого мученика Ісидора Хіоського, який жив в III столітті на острові Хіосі.

Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо нижче в нашому матеріалі.

За наказом імператора Декія у 249 році був зарахований на військову службу. Ісидор, будучи християнином, відмовився принести жертви язичницьким ідолам, за що його піддали тортурам, а у 251 році усікли мечем.

На Русі святого Ісидора називали Сидором, а прізвисько Бокогрей він отримав через те, що з цієї дати припиняли дути північні вітри. Також з цього дня прилітали з-за моря стрижі й ластівки, які вважалися провісниками тепла.


Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день хороша погода - буде урожай огірків.
  • Холодний день - до холодного літа.
  • Ранні ластівки - буде щасливий рік.
  • Якщо в цей день побачити ластівку і вмитися молоком - буде хороша шкіра.
  • Ластівки високо літають - до ясної погоди без опадів, низько – до дощу.
  • Якщо ранок похмурий і прохолодне, а до вечора проясниться, то посіяні в цей день огірки не дадуть хорошого врожаю. Висаджувати розсаду потрібно пізніше.
  • Сни в цей день віщі - постарайтеся запам'ятати його.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день забороняється працювати і виконувати справи по дому.

Іменини сьогодні відзначають: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар.

Читайте також, в Україні з'явиться ще одне професійне свято.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники