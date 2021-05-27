Свято 27 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

У цей день православні віруючі шанують пам'ять святого мученика Ісидора Хіоського, який жив в III столітті на острові Хіосі.
Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо нижче в нашому матеріалі.
За наказом імператора Декія у 249 році був зарахований на військову службу. Ісидор, будучи християнином, відмовився принести жертви язичницьким ідолам, за що його піддали тортурам, а у 251 році усікли мечем.
На Русі святого Ісидора називали Сидором, а прізвисько Бокогрей він отримав через те, що з цієї дати припиняли дути північні вітри. Також з цього дня прилітали з-за моря стрижі й ластівки, які вважалися провісниками тепла.
Іменини сьогодні відзначають: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар.
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