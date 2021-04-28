Праздник 28 апреля: главные запреты и приметы этого дня, кто именинник

28 апреля христиане чтят память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима.
Обо всех приметах и запретах читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, кто в эту дату празднует именины.
По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.
"На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда", — говорили наши предки.
На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу".
Именины у Анастасии, Аристарха, Василисы, Трофима, Андрея, Иакова, Саввы, Виктора, Зосимы, Кондрата и Леонида.
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