Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, хто іменинник

28 квітня християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима.
Про всі прикмети і заборони читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, хто в цю дату святкує іменини.
За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.
У цей день бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.
"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуду" — - говорили наші предки.
На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них за старих часів готували цілющі настої. Говорили також, що горобина мала здатність зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю ізгризу".
Іменини у Анастасії, Аристарха, Василини, Трохима, Андрія, Якова, Сави, Віктора, Зосими, Кіндрата і Леоніда.
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