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Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, хто іменинник

Автор: Lite

28 квітня християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима.

Про всі прикмети і заборони читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, хто в цю дату святкує іменини.

За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.

У цей день бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.

"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуду" — - говорили наші предки.

На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них за старих часів готували цілющі настої. Говорили також, що горобина мала здатність зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю ізгризу".

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари - наступні дні будуть ясними і сухими.
  • Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик - прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
  • Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться хороша погода.
  • Граки грають - погода буде теплою.
  • По ярах знову земля замерзла - урожай буде не дуже багатим.
  • Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються - скоро погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
  • Зоря 28 квітня червоного кольору - буде вітряна і дощова погода.
  • Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
  • Кулики прилетіли-весна вже до середини підходить.


Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день працювати допізна - буде серйозне нещастя.
  • У цей день уникайте сварок і брехні.
  • Не можна випивати.

Іменини у Анастасії, Аристарха, Василини, Трохима, Андрія, Якова, Сави, Віктора, Зосими, Кіндрата і Леоніда.

Як ми писали раніше, синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до + 20.

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