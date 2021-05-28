Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Сегодня отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.

Преподобный Пахомий Великий – монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой.

Главные приметы этого дня

Если восход сегодня красный – летом может быть много пожаров.

Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.

Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.

Сегодня именины отмечают: Дмитрий, Макар, Анастасия.

Что нужно сделать в этот день

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.

Что нельзя делать в этот день