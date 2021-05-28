RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

Сьогодні відзначається народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрея.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, у кого в цей день іменини.

Преподобний Пахомій Великий - чернець з Єгипту, заснував перший гуртожитковий монастир. Люди помітили, що до Дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо світанок сьогодні червоний - влітку може бути багато пожеж.
  • Якщо зацвів ялівець - пора зайнятися сівбою ячменю.
  • Якщо в повітрі багато павутини - до спекотної погоди влітку.

Сьогодні іменини відзначають: Дмитро, Макар, Анастасія.

Що потрібно зробити в цей день

Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці - посіви не зійдуть або згниють.
  • Сон з 27 на 28 травня не можна нікому розповідати, збудеться він на двадцять четвертий день.
  • Крім того, сьогодні рекомендують контролювати свої емоції і не ображатися на оточуючих. Конфлікт може перетворитися на сварку, яка стане ворожнеча.
  • У цей день варто обходити небезпечні місця, адже є підвищений ризик травмуватися.

Як ми раніше писали, День літнього сонцестояння в 2021 році стане важливою астрономічною подією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники