Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Сьогодні відзначається народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрея.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, у кого в цей день іменини.
Преподобний Пахомій Великий - чернець з Єгипту, заснував перший гуртожитковий монастир. Люди помітили, що до Дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.
Головні прикмети цього дня
- Якщо світанок сьогодні червоний - влітку може бути багато пожеж.
- Якщо зацвів ялівець - пора зайнятися сівбою ячменю.
- Якщо в повітрі багато павутини - до спекотної погоди влітку.
Сьогодні іменини відзначають: Дмитро, Макар, Анастасія.
Що потрібно зробити в цей день
Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.
Що не можна робити в цей день
- Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці - посіви не зійдуть або згниють.
- Сон з 27 на 28 травня не можна нікому розповідати, збудеться він на двадцять четвертий день.
- Крім того, сьогодні рекомендують контролювати свої емоції і не ображатися на оточуючих. Конфлікт може перетворитися на сварку, яка стане ворожнеча.
- У цей день варто обходити небезпечні місця, адже є підвищений ризик травмуватися.