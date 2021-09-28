Праздник 28 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями люди узнавали разные приметы.

Что категорически нельзя делать

В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе 3 года будете жить в нищете.

Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.

Существует поверье, что в этот день нельзя есть гуся, так как это может навлечь беду.

Что сегодня можно делать

В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы. Православные и народные традиции в этот день были одинаково значимы, поэтому до сих пор они соединены.

В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свое расположение, домашнего гуся. После подношения подарка обычно распивался один бокал вина на двоих.

Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.

Главные приметы этого дня

В народе считают, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.

Если дикие гуси летят на юг – скоро начнется похолодание.

Гуси часто садятся на землю, а скворцы пока не собираются улетать – осень будет сухой и теплой.

Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз.

Гусь полощется в воде – скоро наступит потепление.

Именины сегодня празднуют: Богдан, Иосиф, Максим, Никита, Степан. Поздравьте этих людей с днем ангела!