Праздник 28 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

28 сентября в народном календаре отмечают День Святого Никиты Готского.
Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями люди узнавали разные приметы.
В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы. Православные и народные традиции в этот день были одинаково значимы, поэтому до сих пор они соединены.
В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свое расположение, домашнего гуся. После подношения подарка обычно распивался один бокал вина на двоих.
Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.
В народе считают, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.
Именины сегодня празднуют: Богдан, Иосиф, Максим, Никита, Степан. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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