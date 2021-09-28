Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

28 вересня в народному календарі відзначають День Святого Микити Готського.
Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей день в народі називають - день Гусятника, адже спостерігаючи за гусями люди дізнавалися різні прикмети.
У день Святого Микити заведено молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я свійської птиці. Православні й народні традиції в цей день були однаково значимі, тому дотепер вони з'єднані.
У цей день було заведено дарувати своїм друзям або людям, яким хотілося висловити свою прихильність, домашнього гусака. Після підношення подарунка зазвичай розпивався один келих вина на двох.
Вважається, що полювання в цей день буде особливо вдалою і якщо мисливцеві пощастить підстрелити дикого гусака, то його промисли будуть вдалими весь рік.
У народі вважають, що 28 вересня – це день, коли гуси залишають рідні гніздування і відлітають в теплі краї. З поведінки птахів можна було дізнатися, яка буде майбутня зима.
Іменини сьогодні святкують: Богдан, Йосип, Максим, Микита, Степан. Привітайте цих людей з днем ангела!
Раніше ми писали, що в Україні хочуть змінити календар свят.