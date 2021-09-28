Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Цей день в народі називають - день Гусятника, адже спостерігаючи за гусями люди дізнавалися різні прикмети.

Що категорично не можна робити

У цей день не можна підіймати з землі дрібні монети, інакше 3 роки будете жити в злиднях.

Щоб уникнути сліз в майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.

Існує повір'я, що в цей день не можна їсти гусака, бо це може накликати біду.

Що сьогодні можна робити

У день Святого Микити заведено молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я свійської птиці. Православні й народні традиції в цей день були однаково значимі, тому дотепер вони з'єднані.

У цей день було заведено дарувати своїм друзям або людям, яким хотілося висловити свою прихильність, домашнього гусака. Після підношення подарунка зазвичай розпивався один келих вина на двох.

Вважається, що полювання в цей день буде особливо вдалою і якщо мисливцеві пощастить підстрелити дикого гусака, то його промисли будуть вдалими весь рік.

Головні прикмети цього дня

У народі вважають, що 28 вересня – це день, коли гуси залишають рідні гніздування і відлітають в теплі краї. З поведінки птахів можна було дізнатися, яка буде майбутня зима.

Якщо дикі гуси летять на південь - скоро почнеться похолодання.

Гуси часто сідають на землю, а шпаки поки не збираються відлітати – осінь буде сухою і теплою.

Якщо гусак стоїть над калюжею, піднявши одну ногу - буде мороз.

Гусак полощеться у воді - скоро настане потепління.

Іменини сьогодні святкують: Богдан, Йосип, Максим, Микита, Степан. Привітайте цих людей з днем ангела!